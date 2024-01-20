Росія провела ротацію ракетоносіїв у Чорному морі, загроза залишається на високому рівні – Сили оборони півдня

Росія провела ротацію ракетоносіїв у Чорному морі, загроза залишається на високому рівні, повідомляють у телеграмі Сили оборони півдня.



«Ворог провів ротацію ракетоносіїв у Чорному морі – замість малого ракетного корабля (мрк) вивів на бойове чергування фрегат «Адмірал Ессен». Напоготові 8 «Калібрів», – йдеться у повідомленні.



За даними військових, рівень ракетної загрози залишається «стабільно високим».

Вранці 20 січня повідомлялося, що Росія утримує у Чорному морі два бойових кораблі, серед них є один ракетоносій «Калібрів».

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Раніше командувач Військово-морських сил України віцеадмірала Олексій Неїжпапа в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що кораблі під прапором Військово-морського флоту Росії будуть «законними цілями» для України у будь-якому місці світового океану.