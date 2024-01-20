ОВА: російські військові вгатили з артилерії по Гуляйполю, поранено чоловіка

У суботу, 20 січня, близько полудня російські військові з артилерії атакували Гуляйполе, розповів у телеграмі голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«Сьогодні близько 12:20 ворог вчергове вгатив з артилерії по багатостраждальному, але незламному Гуляйполю», – йдеться в дописі.

За словами місцевого чиновника, внаслідок атаки були зруйновані і пошкоджені цивільні будинки.

«Уламками ворожого снаряду на власному подвір’ї поранено місцевого мешканця. Поліцейські надали йому першу допомогу та передали військовим медикам», – зазначив Малашко.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони, зокрема, Запорізьку область. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.