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На Київщині внаслідок агресії Росії зруйновано 135 медзакладів – влада

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії на Київщині зруйновані 135 закладів охорони здоров’я. На ілюстративному фото місто Ірпінь
Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії на Київщині зруйновані 135 закладів охорони здоров’я. На ілюстративному фото місто Ірпінь

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії на Київщині були зруйновані 135 закладів охорони здоров’я, 109 із них вже відновили свою діяльність, повідомив під час брифінгу голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Він додав, що відбудова триває, та повідомив, що цього тижня у Мощуні відкрили новий пункт надання медичних послуг.

«Заклад був зруйнований російськими окупантами. Облаштувати «Пункт здоров’я» допомогли міжнародні партнери. Повністю збудували нову будівлю, встановили мобільну сонячну станцію, побудували котельню, облаштували територію. В закладі є все необхідне сучасне обладнання», – сказав начальник КОВА.

Він наголосив, що «всі процеси відбудови контролюються».

Раніше в Мінкульті повідомили, що від початку повномасштабної російської агресії в Україні пошкоджені 1711 об’єктів культурної інфраструктури.

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