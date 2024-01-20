ОГП: зросла кількість дітей, поранених через агресію Росії

В Україні станом на 20 січня кількість дітей, які зазнали поранення внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, зросла до щонайменше 1196, повідомив Офіс генерального прокурора. Число загиблих дітей залишилося незмінним: 520.

Зокрема уточнюється, що 19 січня внаслідок обстрілу військами Росії міста Херсон поранено 16-річного хлопця.

Так, понад 1716 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії.

В Офісі Генпрокурора зауважують, що ці цифри не остаточні, «оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на окупованих та звільнених територіях».

За інформацією ОГП, найбільше постраждало дітей Донецькій області – 504, Харківській – 315, Херсонській – 146, Київській – 130, Дніпропетровській – 111, Миколаївській – 101, Запорізькій – 100, Чернігівській – 72, Луганській — 67.

16 січня Моніторингова місія Організації Об’єднаних Націй із прав людини в Україні заявила, що внаслідок нещодавніх російських ударів різко збільшується кількість втрат серед цивільного населення, «змінюючи тенденцію до зниження».

За даними ММПЛУ, лише за 10 днів, з 29 грудня 2023 року до 8 січня 2024 року, внаслідок російських ракетних обстрілів і ударів безпілотниками, які здійснювалися по всій країні, загинули і були поранені сотні цивільних осіб.

У своїй доповіді ММПЛУ констатує збільшення на 26 відсотків перевіреної кількості жертв серед цивільного населення у грудні порівняно з листопадом, «що є тривожною зміною тенденції до зменшення числа втрат, яка спостерігалася раніше в 2023 році».