«Насильницьке розбавлення»: як Росія міняє етнічний склад населення на захоплених територіях

Як протягом майже двох років змінився етнічний склад населення тимчасово окупованої частини півдня України після початку повномасштабного вторгнення? Яка частина українського населення досі проживає на цих територіях? Чи переїжджають громадяни Росії на постійне проживання до окупованої частини півдня? Про все це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Російська окупаційна влада посилено змінює етнічний склад населення на тимчасово окупованій частині Запорізької області, наголосив у своєму телеграм-каналі міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його інформацією, до повномасштабного вторгнення у місті проживало 150 тисяч людей. За два роки окупації близько 90 тисяч виїхали до інших міст України та світу, а у Мелітополі залишилось 60 тисяч корінних мешканців. Приблизно стільки ж приїхало з Росії, стверджує Федоров. Він додав, що наразі 50% населення Мелітополя – немісцеві.

Подібна ситуація спостерігається і в інших тимчасово окупованих регіонах України. Наприклад, до окремих районів Луганської області цілими сім’ями завозять представників «малих народів» з віддалених регіонів Росії. Про це наприкінці грудня повідомляв ексочільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, переважна більшість чоловіків, яких мобілізували на тимчасово окупованій території Луганської області й відправили на фронт, загинули або повернулися з певними вадами. Таким чином, повноцінно працювати вони не можуть. Натомість приїздять з глибинок Росії представники малих народностей – якути, буряти та інші, сказав Гайдай.

«Жителі Урала, Кавказу, Далекого Сходу»

Директор Центру стратегічного розвитку територій із Мелітополя Андрій Орлов розповів «Новинам Приазовʼя», що зараз на тимчасово окупованих територіях відбувається насильницька зміна етнічного складу населення.

«Йде насильницьке розбавлення населення – витиснення того населення, яке мешкало на цих територіях, і заміна цього населення вихідцями з різних регіонів РФ, і тому теж різних національностей. Це не лише росіяни (руські), ми це точно розуміємо. Це можуть бути, і представники Кавказу, і представники Уралу, Зауралля і Далекого Сходу. Різні національності на сьогодні отримують можливість проживати на цій території завдяки російській окупації», – зауважив він.

Однією з найбільших категорій людей, які переїжджають на тимчасово окуповані території півдня, є російські військовослужбовці, каже Орлов. За його словами, певна кількість військових РФ, які потрапили на ці терени ще у 2022 році, залишаються там досі.

Дитячі будинки вже налічують певну кількість немовлят, від яких відмовилися мешканці ТОТ, тому, що це діти військових агресорів

«Вони вже перебувають на цій території, і вони вносять свою лепту відповідно до зміни етнічного складу. На сьогодні дитячі будинки, саме дитячі будинки, вже налічують певну кількість немовлят, від яких відмовилися мешканці ТОТ, тому, що це діти військових агресорів, які таким чином з'явилися на цей світ. І ці діти вже живуть на ТОТ», – поділився даними директор мелітопольського центру досліджень.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«В Україну на заробітки»

Орлов зазначає, що переважно громадяни Росії їдуть на тимчасово окуповані українські землі, щоб заробити грошей.

«У Росії на сьогодні відбувається такий собі бум з приводу нелегального виїзду і запропонування нелегального рекрутингу на роботу на цих територіях, де зараз зарплата майже вдвічі-втричі вища ніж на території РФ. І це дуже ласий шматочок для більшості росіян, які не знайшли свого щастя в себе вдома, вони намагаються їхати туди (на окуповані території – ред.) на заробітки», – підкреслив він.

Певне посилення зміни етнічного складу населення російською владою директор Центру стратегічного розвитку територій пов'язує із президентськими виборами у Росії. Це підтверджують попередні псевдоголосування, які організовувались російською владою в окупації.

«Це кампанія, яка затягувала людей на ці території, щоб розбавити й щоб створити знову-таки інформаційну картинку для внутрішнього ринку, в першу чергу. Мовляв, от бачите, у нас тут все добре, все гаразд, ми розвиваємо ці території. Зараз ця картинка теж обов'язково буде розкручуватися, і та хвиля заселення цих територій вихідцями з Росії теж відбувається», – додав Орлов.

Маріуполь: «75 тисяч росіян та військових»

У тимчасово окупованому Маріуполі станом на зараз проживає близько 80 тисяч корінного населення, 75 тисяч громадян РФ та військових, розповів «Новинам Приазовʼя» радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Було 120 тисяч, залишилось 80 тисяч українців

«Тут легко побачити тенденції щодо українців. Було 120 тисяч, залишилось 80 тисяч. І це про те, що виїхали набагато більше, але значна кількість повернулась. І повернулись, в першу чергу ті, хто були депортовані й вивезені на територію Російської Федерації. Навіть ті, хто самостійно виїжджав, ухвалив таке рішення», – повідомив він.

За словами Андрющенка, серед громадян Росії, які переїхали до окупованого Маріуполя, значну кількість становлять мігранти з країн середньої Азії – вони вже мають російське громадянство: «Вони вже їдуть разом з сім'ями. Приблизно з травня минулого року вони активно почали переїжджати одразу разом з родинами і розселяються. Отаких представників у нас у Маріуполі приблизно 55 тисяч».

«Високі зарплати й іпотека»

Основними причинами переїзду до Маріуполя для росіян є високі заробітні плати та можливість отримання іпотеки, зазначив Андрющенко. За його словами, на будівництві в Маріуполі можна заробляти 150-200 тисяч російських рублів.

Таких зарплат зараз немає ні в Таганрозі, ні в Ростові

«Навіть комунальники, з Таганрога та Ростов-на-Дону їдуть працювати на комунальні підприємства Маріуполя. Зокрема, на транспорт комунальний. Тому що таких зарплат зараз немає ні в Таганрозі, ні в Ростові. Ну і друге, це оця клята іпотека, яку вони активно «пропагандують», вони її рекламують серед росіян, а ті ведуться», – каже радник мера.

Тенденція щодо зменшення кількості корінного населення Маріуполя буде продовжуватись і надалі, переконаний Андрющенко.

Будуть видаватися ордери росіянам через іпотеку на вторинному ринку. Маріупольців ставатиме меньше

«Дуже легко робити висновки певні за кількістю будинків, за кількістю іпотечного будівництва, яке виключно для росіян. Через запуск іпотеки, яка буде запущена цього року на вторинний ринок, а це те, що зараз намагаються ремонтувати – фактично весь історично-адміністративний центр Маріуполя, у центральному районі. Там ніхто не мешкає, вони його намагаються ремонтувати, а потім він перейде у власність так званої «ДНР» («ДНР» – угруповання, що діє на окупованій частині Донеччини і визнане в Україні терористичним – ред.) або Росії. Будуть видаватися вже ордери росіянам через оцю іпотеку на вторинному ринку. Тобто політика буде продовжуватися, маріупольців буде ставати менше», – вважає він.

Маріуполь був окупований російськими військами навесні 2022 року після тривалої облоги та вуличних боїв. Місто було сильно зруйноване. Нині воно розташоване на значній відстані від лінії фронту, проте українські сили періодично завдають ракетних ударів по військових обʼєктах у Маріуполі.

«Короткі відрядження на Херсонщину»

Кількість росіян, які переїхали на тимчасово окуповану частину Херсонщини, збільшилась, повідомив «Новинам Приазовʼя» перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

За рахунок новоприбулих, російська окупаційна влада намагається владнати проблему з браком певних кадрів для роботи їхніх адміністрацій.

«Вони спочатку брали будь-яких людей на роботу, але через певний час зрозуміли, що ті, хто зрадив і пішов на них працювати, працювати фактично не мають можливості. Тому що не мають здібностей, не мають досвіду, нічого не мають, крім бажання отримати владу, якісь преференції від ворога. Тому вони намагалися завозити спеціалістів з території Російської Федерації. Частково, вдається, частково ні», – каже посадовець.

За словами Соболевського, після того, як була звільнена правобережна частина Херсонщини, кількість охочих приїжджати й працювати в окупації на постійній основі росіян зменшилась. У більшості випадків із Росії приїжджають працювати вахтовим методом або у короткострокові відрядження, додав заступник голови облради.

Не хочуть залишатися на Херсонщині через ставлення до них, як до ворога, і вони це відчувають

«Є певна кількість вчителів, які погодились з Росії приїхати й працювати, але їх відносно небагато. Часто приїжджають, відпрацювали певний час, відмовляються і повертаються так само до Росії. Не хочуть залишатися на Херсонщині через ставлення до них, як до ворога, і вони це відчувають. Це неможливо приховати, тому в такій атмосфері не всі хочуть працювати. Масштабної програми заміщення населення зараз Росія не проводить на території Херсонщини, тому що просто немає можливості насправді», – сказав він.

«Хочуть швидкого збагачення»

Головною мотивацією для переїзду на окуповану частину Херсонщини є можливість доступу до певної влади та бажання швидко збагатитися, зауважує Соболевський.

«Цікаво спостерігати, як час від часу вже Слідчий комітет РФ таких туристів затримує, пред’являє їм звинувачення по корупції та інших статтях. Таких випадків достатньо. Тобто це люди, які приїжджають, щоб за як можна менший період часу заробити більше грошей. Звичайно, незаконним шляхом», – додав він.

Станом на зараз, у певних громадах окупованої частини Херсонщини залишається орієнтовно 30% українського населення, стверджує перший заступник голови Херсонської обласної ради. Окупаційна влада пропонує виїжджати їм на територію Росії, мотивуючи наданням житлових сертифікатів, додав Соболевський.

«Коли людина погоджується, їй пропонують депресивні регіони РФ, де немає ні інфраструктури, немає можливості працевлаштування нормального і немає жодних перспектив. Говорять, там є житловий фонд вільний, там зможете реалізувати житловий сертифікат. А далі шукаєте самостійно роботу і далі якось виживайте», – розповів він.

«Політика колонізації»

Росія змінює демографічний склад на тимчасово окупованих територіях для того, щоб, в першу чергу, мати змогу керувати цими регіонами, вважає політолог Олег Саакян. Він вказує на те, що місцеве населення для Росії є або повністю нелояльним, або умовно лояльним.

«Ту частину, на яку можуть спертися окупанти, вона мізерна. Навіть на початку окупації це було 10-15%. По-друге, це створення буфера для можливості України в реінтеграції цих територій в майбутньому. Вони укорінюються на ній. Фактично Росія таким чином проводить колонізаційну політику, яку вона дуже добре вміє робити і відточила цю майстерність продовж багатьох століть», – пояснює політолог.

«Кістяк для освоєння територій»

За словами Саакяна, Росія намагається заселяти тимчасово окупований південь здебільшого ветеранами силових структур та спеціалістами для роботи критичної інфраструктури.

Відставники, ветерани, пенсіонери силових служб – це ключовий кістяк для освоєння території

«Ключовим ядром завжди для Росії були силовики, військові, в найкращому випадку відставники, ветерани, пенсіонери силових служб. Це ключовий кістяк для освоєння території. По-друге, це молоді спеціалісти, яких направляють на роботу в інфраструктурні об'єкти – навчальні, медичні заклади, інженери, дорогобудівельники та всі інші, ким РФ на сьогодні заповнює ці робочі ніші на певних територіях. Роздає квартири, роздає землю, стимулює, щоб вони залишалися на цих територіях. По-третє, звісно, це певні бізнесові проєкти», – зазначив співрозмовник.

«Заміщення населення – це геноцид»

Подібне демографічне заміщення на тимчасово окупованих територіях є однією з форм проведення геноциду, підкреслює політолог. Адже, заселяючи окуповані території, російська влада витісняє українське населення і приділяє особливу увагу переселенню дітей, додав Саакян.

«Особливо це відчувалося здебільшого по розселенню на Схід, коли багатьох переселенців з окупованих територій України відправляли організовано в далекі регіони Росії, не поруч з Україною, а туди, за тисячі кілометрів. Росія націлена на те, щоб вимивати дитяче населення, яке ще можна «перевиховати», як вони це називають, а насправді створити загін «Гітлер'югенді. Це населення, яке не пам'ятає життя за часів України, і, відповідно, найлегше піддається маніпуляціям, ідеологічній обробці. Саме з цим пов'язане і викрадення українських дітей з окупованих територій Росією», – наголосив політолог.