Російські військові обстріляли село на Харківщині, загинув чоловік – ОВА

Російські військові обстріляли Куп’янський район на Харківщині, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації.

«Напередодні ввечері (20 січня – ред.) російські окупанти завдали артилерійського удару по селу Піщане Куп’янського району», – йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, від отриманих поранень загинув місцевий житель 1950 року народження.

Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні того ж року. Нині російська армія постійно обстрілює місто й околиці.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський 11 січня заявив, що російські війська не полишають спроб витіснити українські підрозділи з Куп’янського лісу та захопити Синьківку, маючи на меті блокування Куп’янська.

У грудні минулого року аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) висловлювали припущення, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.