Одна людина загинула, ще одна поранена через обстріл Курахового – ОВА

Одна людина загинула, ще одна – поранена внаслідок обстрілу російськими військами Курахового на Донеччині 21 січня, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Сьогодні вдень росіяни обстріляли місто з «Градів» – поцілили у житлову забудову. На місці влучання загинув 31-річний чоловік», – написав він у телеграмі.

За словами голови ОВА, ударом пошкоджений дитсадок і декілька приватних будинків, зайнялася пожежа, яку рятувальники вже загасили.

Філашкін закликав «всіх, хто досі залишається на Донеччині», евакуюватися.

Російські війська регулярно обстрілюють Донеччину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.