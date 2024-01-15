ОВА: у Часовому Яру на Донеччині залишаються близько 850 жителів

У місті Часів Яр на Донеччині досі залишаються близько 850 місцевих жителів – попри складну обстановку та регулярні обстріли, люди «виїжджають дуже повільно» з міста у безпечні регіони. Про це вефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«В Часовому Яру дійсно дуже складна обстановка. Зараз там перебуває близько 850 людей. Працюють «пункти незламності», працюють медичні заклади, наскільки можуть працювати в бойових умовах. Людям допомагаємо і ми – керівництво військових адміністрацій, так і волонтери, завозимо гуманітарну допомогу», – сказав Філашкін.



За його словами, щоденно виїжджають від 20 до 50 людей, а ті, хто залишаються, мотивують це наявністю майна у Часовому Яру.



«Цифри не можуть бути стабільні: 25-40-50 людей з дітьми виїжджають кожного дня. Хотілось би, щоб їх виїжджало більше. Люди виїжджають дуже повільно, мотивуючи це тим, що «це наші будинки, наші домогосподарства», – розповів посадовець.



Голова Донецької ОВА також розповів, що працюють евакуаційні маршрути, які відомі місцевому населенню, людей, які хочуть виїхати з міста, направляють на Житомирщину.



«Динаміка евакуації з лінії фронту на прикладі населеного пункту Часів Яр є. Хоч і мала, але люди потихеньку виїжджають звідти. Ми їм допомагаємо всім, чим можемо. Евакуаційний маршрут відомий усім людям. Це Краматорськ, Покровськ – люди отримують тут гуманітарну, медичну, психологічну допомогу, всі необхідні виплати. Потім вони евакуюються на Житомирщину, яка зараз є приймаючою стороною для наших людей», – зазначив він.

Місто Часів Яр регулярно зазнає російських атак.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Донецької області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський 11 січня повідомляв, що війська РФ намагаються створити умови для наступу на Часів Яр.