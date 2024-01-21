Війська РФ знову обстріляли Донеччину: одна людина загинула, одна поранена – ОВА

Російські військові ввечері 21 січня обстріляли Мар’їнську громаду, один місцевий житель загинув, ще один – поранений, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Росіяни обстріляли Красногорівку з «Градів» і гармат 152-го калібру. 62-річний чоловік загинув, 70-річний – зазнав поранення. Пораненого доставлено в лікарню, він отримує необхідну медичну допомогу», – написав голова ОВА у телеграмі.

Раніше сьогодні Філашкін повідомляв про обстріл Курахового, внаслідок якого, за його даними, також загинула одна людина, ще одна – зазнала поранення.

Голова ОВА закликав «всіх, хто досі залишається на Донеччині», евакуюватися.

Російські війська регулярно обстрілюють Донеччину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.