Сили РФ атакували житлові будинки Херсона, загинула жінка – ОВА

Російські військові 19 січня атакували житлові будинки у Херсоні, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Росіяни вдарили по житлових будинках у Дніпровському районі Херсона. Через обстріл у власній квартирі загинула 50-річна жінка. Мої співчуття близьким і рідним загиблої», – розповів голова ОВА.

Крім того, за даними Прокудіна, уламкові поранення отримав 16-річний підліток. Хлопця шпиталізували до лікарні.

Раніше влада інформувала, що через обстріл Дніпровського району Херсона загинув 37-річний чоловік, який перебував на вулиці. Також у 81-річної жінки діагностували вибухову травму та контузії. Після цього стало відомо про нові російські обстріли Херсона.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.