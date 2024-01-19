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Сили РФ атакували житлові будинки Херсона, загинула жінка – ОВА

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара після удару армії Росії. Херсон, 12 листоада 2023 року, ілюстративне фото
Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара після удару армії Росії. Херсон, 12 листоада 2023 року, ілюстративне фото

Російські військові 19 січня атакували житлові будинки у Херсоні, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Росіяни вдарили по житлових будинках у Дніпровському районі Херсона. Через обстріл у власній квартирі загинула 50-річна жінка. Мої співчуття близьким і рідним загиблої», – розповів голова ОВА.

Крім того, за даними Прокудіна, уламкові поранення отримав 16-річний підліток. Хлопця шпиталізували до лікарні.

Раніше влада інформувала, що через обстріл Дніпровського району Херсона загинув 37-річний чоловік, який перебував на вулиці. Також у 81-річної жінки діагностували вибухову травму та контузії. Після цього стало відомо про нові російські обстріли Херсона.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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