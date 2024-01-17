Війська РФ обстріляли Херсонщину, є загиблий та поранені – влада

Російські війська обстріляли Херсон та низку населених пунктів області – загинула людина, ще п’ятеро поранені, повідомляє місцева влада.



Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, внаслідок обстрілу Дніпровського району Херсона загинув 37-річний чоловік, який перебував на вулиці. Також у 81-річної жінки діагностували вибухову травму та контузії.



За його словами, через російський удар по Бериславу троє постраждалих. У 60-річної жінки та її 62-річного чоловіка вибухова травма та поранення голови. Вони перебували у власному будинку під час атаки.



Також вибухову травму та поранення руки отримав 54-річний чоловік.



У Херсонській ОВА додають, що внаслідок російського обстрілу села Ромашкове Білозерської громади постраждала 81-річна місцева жителька. Крім того, пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, автомобіль.



Згодом місцева влада повідомила про повторний російський удар по Херсону – наслідки наразі невідомі.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.