У Херсоні ще одна людина загинула через сьогоднішні атаки військ РФ – влада

Через повторний російський обстріл Херсона загинула ще одна людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Окупанти вбили ще одного херсонця… У Дніпровському районі під удар ворога потрапила цивільна автівка. На жаль, від отриманих поранень загинув 65-річний водій», – написав він у телеграмі.



Раніше влада інформувала, що через сьогоднішній обстріл Дніпровського району Херсона загинув 37-річний чоловік, який перебував на вулиці. Також у 81-річної жінки діагностували вибухову травму та контузії. Після цього стало відомо про нові російські обстріли Херсона.

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Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.