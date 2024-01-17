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У Херсоні ще одна людина загинула через сьогоднішні атаки військ РФ – влада

У Дніпровському районі міста під російський удар потрапило цивільне авто, водій загинув. Фото ілюстративне
У Дніпровському районі міста під російський удар потрапило цивільне авто, водій загинув. Фото ілюстративне

Через повторний російський обстріл Херсона загинула ще одна людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Окупанти вбили ще одного херсонця… У Дніпровському районі під удар ворога потрапила цивільна автівка. На жаль, від отриманих поранень загинув 65-річний водій», – написав він у телеграмі.


Раніше влада інформувала, що через сьогоднішній обстріл Дніпровського району Херсона загинув 37-річний чоловік, який перебував на вулиці. Також у 81-річної жінки діагностували вибухову травму та контузії. Після цього стало відомо про нові російські обстріли Херсона.

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Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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