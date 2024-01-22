Нічна атака по Україні: збито 8 «шахедів» – Повітряні сили ЗСУ

У ніч проти 22 січня російські військові атакували територію України дронами-камікадзе «Shahed», йдеться в повідомленні Повітряних сил Збройних сил.

«У ніч проти 22 січня 2024 року ворог атакував 8-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» із району російського міста Приморсько-Ахтарськ. Усі вісім «шахедів» знищено зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України», – розповіли у відомстві.

За даними українських військових, протиповітряна оборона працювала у межах:

Миколаївської;

Херсонської;

Дніпропетровської;

Кіровоградської областей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні. В останні дні Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Унаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.