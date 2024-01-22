Солдати РФ можуть стати «невидимими» для українських тепловізорів – ISW

Російська компанія HiderX створює «костюм-невидимку», який маскуватиме і захищатиме російських військових від українського тепловізійного обладнання, йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що «костюм покритий невстановленим хімічним складом і повністю базується на російських технологіях».

HiderX заявила, що костюм начебто важить приблизно 350 грамів і «може поміститися у кишені».

Випробування російського «костюма-невидимки» будуть завершені до кінця січня 2024 року, уточнили в Інституті вивчення війни.

Раніше, станом на 19 січня були точно встановлені імена 42 284 російських військових, які загинули на війні в Україні. Втрати підрахували «Медіазона» і російська служба Бі-Бі-Сі спільно з командою волонтерів. З моменту попереднього зведення 29 грудня до списку додано понад 1600 осіб.

До 19 січня підтвердилася загибель понад трьох тисяч офіцерів російської армії та інших силових структур. 349 із них – у званні від підполковника та вище.

Дослідники ведуть підрахунок за відкритими джерелами – повідомленнями місцевих адміністрацій, засобів інформації та родичів загиблих, а також за даними з цвинтарів. У публікації наголошується, що отримане таким чином число не відображає реального рівня втрат.

Москва та Київ не розкривають втрати у війні в Україні, розповідаючи лише про втрати противника. Сторони військових конфліктів схильні перебільшувати свої успіхи та применшувати невдачі, дослідження Бі-Бі-Сі та «Медіазони» – одна з найважливіших незалежних оцінок кількості загиблих.

Раніше журналісти російської служби «Бі-Бі-Сі» і «Медіазони» з’ясували, що після того, як навесні 2023 року Держдума Росії дозволила Міноборони РФ укладати контракти з 18 років, після закінчення школи, на війні проти України загинули щонайменше 53 російські контрактники віком 18-19 років.

Серед контрактників, які загинули в період із квітня 2023 року до січня 2024 року, 48 осіб – 2004 року народження, а ще п’ятеро – 2005 року народження, уточнили розслідувачі.

У квітні 2023 року Держдума Росії ухвалила поправку, що дозволяє 18-річним випускникам шкіл підписувати договір про контрактну службу в армії. До цього закон передбачав, що службу за контрактом можна пройти після закінчення вишу чи технікуму або після служби по призову протягом трьох місяців.