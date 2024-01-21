Генштаб: ситуація на сході й півдні України залишається складною, за добу було 59 зіткнень

Оперативна ситуація на сході й півдні України залишається складною, протягом доби відбулося 59 бойових зіткнень, повідомив у вечірньому зведенні 21 січня Генеральний штаб Збройних сил України.

«Ворог активно застосовує авіацію й квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки… Загалом протягом доби ворог завдав чотири ракетних і 69 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, українські військові відбили атаки російських сил на сімох напрямках, найбільше на Лиманському (10), Авдіївському (14).

«Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, противник здійснив шість безуспішних штурмів позицій наших військ», – йдеться у повідомленні.

Раніше сьогодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що російські війська на Таврійському напрямку перегруповуються, і українські сили очікують на збільшення їхньої активності.

Розвідка Великої Британії 21 січня заявила, що російська армія «наростила наступальну активність по всій лінії фронту, зазнаючи дедалі більших втрат».

Видання Financial Times із посиланням на неназваних українських чиновників 19 січня писало, що російські війська, ймовірно, планують провести широкомасштабний наступ влітку 2024 року. У Києві вважають, що Росія спробує захопити території чотирьох регіонів України, про анексію яких Москва оголосила у вересні 2022 року, ідеться про Донецьку Луганську, Херсонську і Запорізьку області.

Один із західних чиновників у розмові з FT зазначив, що «перспективи оперативного прориву будь-якої зі сторін у 2024 році» невеликі.