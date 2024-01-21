Війська РФ перегруповуються, готуємося до збільшення їхньої активності – командувач ОСУВ «Таврія»

Російські війська на Таврійському напрямку перегруповуються, і українські сили очікують на збільшення їхньої активності, заявив 21 січня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«Станом на 6:00 сьогоднішнього ранку ворог протягом двох діб не завдавав у нашій операційній зоні авіаударів. Втім, вчора дещо збільшив активність артилерії – зафіксовано 703 артобстріли. Минулої доби було менше боєзіткнень, всього 30, і застосувань FPV-дронів. Але ворог перегруповується, і ми готуємося до збільшення його активності», – написав Тарнавський у телеграмі.

За його словами, основні зусилля минулої доби загарбники сконцентрували біля Авдіївки, Невельського і Первомайського, зокрема, на Авдіївському напрямку відбито 23 атаки.

«Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка – відбито шість атак. Одну невдалу спробу йти вперед ворог здійснив західніше від Вербового. Зокрема, на Запорізькому напрямку знищено ще одну російську БМД-4», – йдеться в повідомленні.

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 21 січня повідомляв про 80 бойових зіткнень на фронті. Зокрема, на Авдіївському напрямку, за даними Генштабу, українські військові «продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку».

Розвідка Великої Британії 21 січня заявила, що російська армія «наростила наступальну активність по всій лінії фронту, зазнаючи дедалі більших втрат».

Видання Financial Times із посиланням на неназваних українських чиновників 19 січня писало, що російські війська, ймовірно, планують провести широкомасштабний наступ влітку 2024 року. У Києві вважають, що Росія спробує захопити території чотирьох регіонів України, про анексію яких Москва оголосила у вересні 2022 року, ідеться про Донецьку Луганську, Херсонську і Запорізьку області.

Один із західних чиновників у розмові з FT зазначив, що «перспективи оперативного прориву будь-якої зі сторін у 2024 році» невеликі.