В Офісі президента кажуть, що «неможливо вести оборонну війну», це може призвести до заморожування конфлікту

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що оборонна війна призведе до заморожування конфлікту.

«Неможливо вести оборонну війну. Перехід до оборонної позиції часто призводить до заморожування конфлікту. Ми це бачили з 2014 року. Ми ніколи не погодимося на заморожений конфлікт із Путіним. Рішення полягає не в тому, щоб зупинитися, а в тому, щоб бути реалістами, бути сильними, бути разом з нашими партнерами і не зупинятися», – сказав він в інтерв’ю Le Figaro, яке він поширив у своєму телеграмі.



Єрмак нагадав, що лінія фронту простягається на понад 2 000 кілометрів, більша її частина є ареною дуже жорстоких боїв – ситуація, безперечно, є складною.

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Очільник Офісу президента визнав, що «брак людей і ресурсів» на фронті є проблемою, і додав, що нині триває робота над новим законом про мобілізацію.



«На фронті війська скаржаться на брак людей і ресурсів, і кажуть, що вони більше не в змозі наступати. Це, безперечно, проблема, і немає сенсу її приховувати. Деяким солдатам потрібен відпочинок. Багато з них перебувають на передовій вже два роки. Уряд і Генштаб працюють над новим законом про мобілізацію, який незабаром буде поданий до парламенту. І над реалістичною військовою стратегією. Перехідний період все ще триває», – повідомив він.

Газета Financial Times із посиланням на українських чиновників 19 січня писала, що російські війська, ймовірно, планують провести широкомасштабний наступ улітку 2024 року. У Києві вважають, що Росія спробує захопити території чотирьох регіонів України, про так звану анексію яких Москва оголосила у вересні 2022 року, ідеться про Донецьку Луганську, Херсонську та Запорізьку області.

Водночас дин із західних чиновників у розмові з FT зазначив, що «перспективи оперативного прориву будь-якої зі сторін у 2024 році» невеликі.