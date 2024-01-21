Президент запевнив, що «не бачить зараз потреби мобілізувати пів мільйона людей»

Президент України Володимир Зеленський каже, що «не бачить зараз потреби мобілізувати до армії пів мільйона людей».

«Я особисто на сьогодні поки що не бачу потреби мобілізувати пів мільйона людей... Не тому що мені зараз хочеться відповісти, комусь сподобатися. Просто це не тільки життя, життя – це номер один. А друга історія – це є відповідні дії і відповідні операції. І тому я сьогодні не побачив поки що достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати, що пів мільйона треба мобілізувати», – наголосив він в інтерв’ю телеканалу Channel 4 News.

Третім фактором, на думку президента, є фінансове забезпечення. Зеленський додав, що «на забезпечення мобілізації та військових гроші не приходяться від партнерів».

«Тому, коли ми говоримо пів мільйона, нам потрібно думати. Є запит, треба правильно все рахувати», – додав Зеленський.

У серпні 2023 року президент Володимир Зеленський розповів, що до нього звернулися військові з проханням дати можливість більше мобілізувати людей в армію.

Пізніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у статті для The Economist виступив за розширення мобілізації, щоб була можливість замінити солдатів на фронті.

12 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що нова редакція законопроєкту про мобілізацію вже готова, і найближчим часом її винесуть на погодження уряду. Умєров повідомив, що в новій редакції врахували всі пропозиції, які погодили з депутатами на засіданнях комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Того ж дня Кабінет міністрів відкликав свій попередній проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» для його доопрацювання.

Передбачається, що новим законом будуть встановлені чіткі терміни служби за мобілізацією.