Газосховища України можуть прийняти до 10 мільярдів кубометрів іноземного газу – Шмигаль

Кабінет міністрів у п’ятницю ухвалив рішення щодо посилення енергетичного потенціалу України, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, повідомив він, уряд ухвалив документ, які дозволить національному оператору «Укренерго» розробити проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва нової лінії електропередач із Дністровської ГАЕС до підстанції «Вінницька».

Крім того, голова уряду заявив, що Україна повністю синхронізувала енергосистему з європейською.

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«Ми зберігаємо й зберігали 2,5 мільярда кубів газу від іноземних компаній. Наш амбітний план — стати газовим сейфом Європи, і ми пропонуємо європейським компаніям уже зараз до 10 мільярдів кубів у наших сховищах», – сказав він.

За словами Шмигаля, українські газові сховища допомагають Європі уникнути енергетичної кризи та суттєвого зростання ціни на газ в опалювальний сезон.

У жовтні 2023 року голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов розповів Радіо Свобода, що Україні вдалося переконати європейські компанії зберігати частину їхнього газу у своїх сховищах, попри війну і пов'язані з цим ризики.