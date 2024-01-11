У Шмигаля відреагували на протокол НАЗК про адмінправопорушення

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль не розголошував жодної інформації про викривача, заявила його речниця Ольга Куришко, коментуючи заяву НАЗК.



«Прем’єр-міністр України не розголошував жодної інформації про викривача. У вересні на урядовий портал відповідно до закону України «Про звернення громадян» надійшло звернення громадян-працівників КРАІЛ про незадоволення роботою керівника комісії. Це звернення не було повідомленням про корупційні правопорушення та не містило будь-якої інформації про можливі факти корупційних дій», – заявила вона в коментарі кільком українським медіа.

За її словами, через це звернення розглядалось та резолюція прем’єра готувалася секретаріатом Кабміну «саме як до звернення громадян, про це було повідомлено заявників».



Куришко вважає, що заяву керівника НАЗК про те, що Шмигаль нібито розголосив інформацію про викривача, в уряді вважають «черговою маніпуляцією напередодні закінчення терміну повноважень Новікова».

11 січня у Національному агентстві з питань запобігання корупції повідомили, що очільник агентства Олександр Новіков склав протокол щодо прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. У НАЗК вважають, що прем’єр вчинив адміністративне правопорушення (ч. 2 ст. 1728 КУпАП), оскільки незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків.