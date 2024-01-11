НАЗК склало протокол щодо прем’єра Шмигаля через розголошення даних про викривача

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков склав протокол щодо прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля – він незаконно розголосив інформацію про викривача.

Як повідомляє пресслужба агентства, Шмигаль, попередньо розглянувши повідомлення про корупцію від викривача – працівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) – дав доручення посадовим особам опрацювати це повідомлення і за результатами поінформувати заявника та Кабмін.

«При цьому серед посадових осіб, яким було доручено розглянути повідомлення, зазначено й голову КРАІЛ Івана Рудого, про протиправні дії якого й повідомлялося. Дізнавшись про це, посадовець стосовно рішення про порушення дисциплінарного провадження стосовно викривача. Однак, відповідно до законодавства, викривача не може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку його керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу. Встановивши факт таких дій, НАЗК склало протокол стосовно голови КРАІЛ 5 січня 2024 року», – йдеться у повідомленні.

У НАЗК зазначають, що таким чином прем’єр вчинив адміністративне правопорушення (ч. 2 ст. 1728 КУпАП), оскільки незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

Агентство запросило прем’єра для ознайомлення з протоколом на 10 січня 2024 року, але він не з’явився та не повідомив про причини неявки. Тому НАЗК скерувало протокол для розгляду до суду.

Якщо суд визнає Дениса Шмигаля винним у вчиненні адміністративного правопорушення, то на посадовця буде накладено штраф з позбавленням права обіймати певні посади на один рік, що буде підставою для внесення відомостей стосовно нього до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, попереджають в агентстві.

Денис Шмигаль наразі це рішення НАЗК не коментував.

Закон «Про запобігання корупції» встановлює заборону розкривати інформацію про особу викривача третім особам, які не залучаються до розгляду повідомлених ним фактів та тим, кого безпосередньо стосуються ці факти.

У лютому 2021 року Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачав упорядкування окремих питань захисту викривачів. Документом, серед іншого, було передбачено, що «розмір винагороди становить 10 відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків».