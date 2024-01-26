Через російські обстріли загинула людина на Херсонщині, є поранені на Донеччині – місцева влада

Російська армія 73 рази обстріляла Херсонську область за попередню добу, заявив голова регіону Олександр Прокудін вранці 26 січня. Зокрема, Херсон зазнав удару балістикою.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; дошкільний навчальний заклад та торгівельний центр у Херсоні; стільникового вежу у Бериславському районі. Через російську агресію одна людина загинула, ще одна – дістала поранення», – повідомив він.

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Також про постраждалих внаслідок обстрілів заявив очільник Донецької області Вадим Філашкін:

«За 25 січня росіяни поранили шістьох жителів Донеччини – у Мирнограді».

Про обстріли та пошкодження цивільної інфраструктури також заявили голови обласних військових адміністрацій Харківщини, Запоріжжя та Дніпропетровщини. За даними місцевої влади, ніхто не постраждав.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.