Повітряні сили ЗСУ: українські військові знищили 11 з 14 «шахедів», якими РФ атакувала Україну

Під час чергової атаки РФ українські військові знищили 11 безпілотників Shahed-136/131 на Одещині та Миколаївщині, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.



За повідомленням, у ніч на 25 січня противник завдав удару 14 ударними БПЛА з району Приморсько-Ахтарськ (РФ) та мис Чауда (окупований Крим), а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області РФ у напрямку Харкова та однією – з окупованої Донеччини.

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Раніше голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що російські війська вночідвічі атакували Одесу ударними дронами. За його словами, незважаючи на результативну роботу ППО, в Одесі є влучання в промисловий об'єкт, пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. Внаслідок російської атаки постраждали дві людини.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні. Нещодавно Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Унаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.