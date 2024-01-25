Влада: війська РФ двічі атакували Одесу дронами – є постраждалі, пошкоджені житлові будинки

Російські війська вночі двічі атакували Одесу ударними дронами, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



За його словами, внаслідок атаки постраждали дві людини.



«Незважаючи на результативну і плідну роботу ППО із відбиття ворожих атак, на жаль, в Одесі є влучання в промисловий об'єкт, пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури», – написав він у телеграмі.



Міська влада уточнила, що пошкоджені житлові будинки в Приморському районі та Хаджибейському районі Одеси.

Пізно ввечері 24 січня повідомлялось, що після атаки ударних дронів в Одесі спалахнула пожежа.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні. Нещодавно Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Унаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.