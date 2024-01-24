В Одесі після атаки ударних дронів спалахнула пожежа, є поранені – влада

Після російської атаки із застосуванням ударних безпілотників увечері 24 січня в Одесі фіксуються загоряння в житловому секторі, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

«Російські терористи атакували Одесу ударними дронами. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. Зафіксовані загоряння. Наразі відомо про одного постраждалого. Одесит отримав опіки. Медики надають усю необхідну допомогу», – написав Кіпер у телеграмі.

Згодом чиновник додав, що є ще один поранений: «Відомо про ще одного постраждалого внаслідок російської дронової атаки по Одесі. Чоловіка госпіталізували з множинними порізами. Загрози життю, на щастя, немає».

Ввечері 24 січня сили РФ знову атакують територію України «шахедами», йшлося в повідомленні Повітряних сил ЗСУ у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні. Нещодавно Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Унаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.