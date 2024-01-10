Більше «шахедів» і комбіновані атаки – голова Сумської ОВА про те, як змінилися обстріли прикордоння

Російські військові в останні два тижні дещо змінили особливості застосування зброї для атак по Сумщині. Для обстрілів прикордоння вони почали частіше використовувати «шахеди», також здійснюють і комбіновані ракетно-авіаційні удари. Про це в етері Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») сказав начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

«Почали більше застосовувати безпілотних літальних апаратів «шахедів». При чому, якщо раніше це застосування було більше в глибині області, то зараз почали більше застосовувати і по прикордонній 30-кілометровій зоні ці безпілотні літальні апарати. Також почали застосовуватись комбіновані ракетно-авіаційні атаки, такі як по Конотопу, Кролевцю. Раніше такого комбінованого застосування не було. Ураження в основному здійснюється по приватних районах, де військових взагалі немає. Тобто, знищується інфраструктура, заклади культури, навчальні заклади», – сказав Артюх.

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Очільник Сумської ОВА також розповів про наслідки вчорашньої атаки безпілотниками на Сумщині.

«Вчора біля 19 години по одному населених пунктів Краснопільської громади було нанесено удар двома «шахедами». Влучання було в будинок культури і в будинки, які знаходяться близько до нього. В цілому було пошкоджене енергозабезпечення, будинки, вікна, двері. Поранених і загиблих не було», – додав посадовець.

Напередодні російські війська також чотири рази обстріляли населені пункти Сумщини. Вибухи лунали в Середино-Будській, Есманьській, Свеській та Зноб-Новгородській громадах.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони, в тому числі прикордонні з РФ. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.