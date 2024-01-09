Війська РФ «Шахедами» вдарили по Сумщині,  є влучання у Будинок культури – ОВА

Російські військові ввечері 9 січня атакували ударними безпілотниками Shahed прикордоння Сумщини, повідомила обласна військова адміністрація.

«Росіяни скерували два БпЛА типу «Шахед» у селище Краснопільської громади. Поцілили у місцевий Будинок культури. Пошкоджено приватні будинки, лінії електропередач. На місці працюють всі необхідні служби», – йдеться в повідомленні.

В ОВА додали, що інформація щодо постраждалих уточнюється.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів, в тому числі прикордонні з РФ.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.