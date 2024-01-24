Росія запустила «шахеди» з Чорного моря, також є загроза балістики – Повітряні сили ЗСУ

Ввечері 24 січня сили РФ знову атакують територію України «шахедами», йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ у телеграмі.

Як розповіли у відомстві, цього разу російські військові запустили безпілотники з півдня України. Станом на 20:35 повітряну тривогу вже оголошено у Одеській та Миколаївській областях.

«Декілька безпілотників типу «Shahed» з Чорного моря в напрямку Одеси! Курс може змінюватись», – пишуть військові.

Згодом тривогу оголосили у Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Жителів областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій та у разі загрози пройти до укриття. Також в Україні заборонено знімати роботу протиповітряної оборони.

Війська РФ надвечір атакували Одещину дронами, там працює ППО. У житлових кварталах міста пожежа, повідомили в Силах оборони півдня поки що без деталей.

Крім того, Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу балістики для Харківської та Дніпропетровської областей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні. Нещодавно Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Унаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.