Сили РФ вдарили ракетою по Гірнику на Донеччині, двоє загиблих – ОВА

Російські військові 24 січня завдали ракетного удару по Гірнику на Донеччині, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Росіяни атакували місто сьогодні (24 січня – ред.) близько 16-ї години – влучили в житлову забудову. Пошкоджено 2 багатоповерхівки та 43 приватні будинки на п’яти вулицях», – йдеться в заяві.

За його словами, щонайменше 2 людини загинули і 8 поранені. Серед поранених є 16-річний хлопець, він у «вкрай важкому стані», уточнив голова ОВА.

«Черговий цілеспрямований і усвідомлений удар по цивільним, черговий воєнний злочин росіян», – написав Філашкін.

Очільник області наголосив, що «ворог прагне вбити якомога більше українців». За таких обставин правильним вибором стане евакуація з Донецької області у більш безпечні регіони України, зазначив він.

Водночас за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, вдалось врятувати одну людину. Також з-під завалів зруйнованого силами РФ будинку було вилучено тіло жінки.

На місці обстрілу рятувальники виявили поранену дитину, якій надали домедичну допомогу та транспортували до лікарні. Також з-під завалів будинку співробітники ДСНС вилучили тіло загиблої жінки. Роботи завершені.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні. В останні дні Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Унаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.