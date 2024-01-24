ДСНС завершила рятувальні роботи після російського удару по Харкову

У Харкові завершили аварійні та рятувальні роботи на місці зруйнованої п`ятиповерхівки внаслідок російського ракетного удару 23 січня, йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники розповіли, що 24 січня на місці події було вилучено тіла ще двох громадян.

«Загалом в результаті вчорашнього російського удару по Харкову загинуло 10 людей», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що співробітники ДСНС розчищали завали, прибирали та демонтували аварійні конструкції.

«За допомогою важкої інженерної техніки протягом 2-х днів прибрано 160 тонн будівельного сміття», – кажуть у службі.

Раніше, близько 04:00 і 07:20 23 січня російські війська завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районах Харкова. За попередніми даними влади, атакували ракетами Х-22. У Київському районі Харкова російські війська вдарили по житловому багатоповерховому будинку – зруйновані під’їзди. Триває розбір завалів.

Російські війська завдали масованої ракетної атаки по Україні вранці 23 січня. Відомо про пошкодження та постраждалих у Києві й області, в Харкові й у Павлограді на Дніпропетровщині.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська випустили 41 засіб повітряного нападу в ході ранкової ракетної атаки на Україну, українські військові збили 21 ракету.

Попри наявність доказів, Москва стверджує, що ціллю російських ударів є лише військова інфраструктура України.