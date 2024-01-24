У Харкові оголошений день жалоби – Терехов

Міський голова Харкова Ігор Терехов оголосив 25 січня день жалоби в місті, яке зазнало масованого ракетного удару 23 січня.

«Ракетні обстріли впродовж 23 січня призвели до однієї з наймасштабніших за кількістю жертв трагедій у Харкові за весь час повномасштабної війни, у звʼязку з чим сьогодні у місті оголошується день жалоби. Мої співчуття рідним загиблих у їхньому горі, й горіти у пеклі усім російським нелюдам, винним у вбивствах невинних», – написав Терехов у телеграмі.

У Харкові 24 січня завершили аварійні та рятувальні роботи на місці зруйнованої п`ятиповерхівки внаслідок російського ракетного удару, йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Загалом в результаті вчорашнього російського удару по Харкову загинуло 10 людей», – йдеться в повідомленні.

Близько 04:00 і 07:20 23 січня російські війська завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районах Харкова. За попередніми даними влади, атакували ракетами Х-22. У Київському районі Харкова російські війська вдарили по житловому багатоповерховому будинку – зруйновані під’їзди. Триває розбір завалів.

Російські війська завдали масованої ракетної атаки по Україні вранці 23 січня. Відомо про пошкодження та постраждалих у Києві й області, в Харкові й у Павлограді на Дніпропетровщині.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська випустили 41 засіб повітряного нападу в ході ранкової ракетної атаки на Україну, українські військові збили 21 ракету.

Попри наявність доказів, Москва стверджує, що ціллю російських ударів є лише військова інфраструктура України.