Росія нищить Харків: як захистити мільйонне місто

Із Бєлгорода ракетами С-300

Російські сили тричі за одну добу завдали ударів по Харкову. Пізно ввечері з Бєлгорода вдарили ракетами С-300 по Київському району міста. Серед жертв атак і діти, і дорослі.

Які наслідки чергового удару? І як захистити мільйонне місто від російських ударів?

Заморожені російські активи: як їх передати Україні?

Західні партнери шукають шляхи фінансування України за рахунок арештованих російських активів. Адже в Брюсселі, через блокування Угорщини, поки не можуть надати Києву багаторічний пакет підтримки у понад 50 мільярдів євро. А з підтримкою Вашингтона у 2024 році ще нічого не зрозуміло.

Видання Wall Street Journal пише, що якщо гроші від ЄС і США не надійдуть, гроші в України закінчяться протягом декількох місяців. Який запас міцності є у Києва? Та де взяти гроші?

Трамп виграв праймеріз у Нью-Гемпширі. Що це означає?

Екс-президент США і теперішній лідер внутрішніх виборів Республіканської партії Дональд Трамп переміг свою однопартійницю Ніккі Гейлі на праймеріз у штаті Нью-Гемпшир. Від Демократичної партії в цьому штаті переміг Джо Байден. Отож шанси, що саме ці кандидати змагатимуться за крісло президента США вже цієї осені – зростають.

Множинне громадянство: для чого воно Україні?

В Україні хочуть запровадити інститут множинного громадянства. За словами Зеленського новий закон дасть змогу мати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу.

Хто і як може скористатися множинним громадянством? Та чи не суперечить цей закон Конституції?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Ранок: