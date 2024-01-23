Фіцо в день ракетної атаки Києва сказав, що «в цьому місті є нормальне життя»

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вважає життя в столиці України мирним. Про це він заявив 23 січня, відповідаючи на запитання журналістів, чому його візит в Україну 24 січня відбудеться до Ужгорода, а не до Києва.

А на запитання журналістів, чому ця зустріч не відбулася в Києві, Фіцо наполягав, що вона не має нічого спільного з питаннями безпеки, пов’язаними зі вторгненням Росії.

«Навіщо мені їхати до Києва, коли я можу зустрітися з премʼєр-міністром України в Ужгороді? Я не бачу різниці… Ви справді думаєте, що в Києві йде війна? Несерйозно. Тому їдьте туди, і ви побачите, що в цьому місті є нормальне життя, абсолютно нормальне життя», – сказав він.

Фіцо оприлюднив свої твердження у день, коли Київ зазнав чергової ракетної атаки. Внаслідок цієї атаки в столиці понад 20 постраждалих, із них 13 – госпіталізовані, в тому числі троє дітей. Одному 13-річному хлопцю та шістьом дорослим постраждалим медики надали допомогу на місці. Одну жінку реанімували, «вона в тяжкому стані в реанімаційному відділенні, проте жива», відзначив міський голова Києва Віталій Кличко.