У ISW назвали ймовірну мету останнього масованого удару РФ

Під час масованого удару 23 січня війська РФ, ймовірно, мали на меті прорвати українську протиповітряну оборону, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).



«23 січня російські війська здійснили серію ракетних ударів по Україні, які, ймовірно, мали на меті прорвати українську протиповітряну оборону. Цей масований удар став першим за останні місяці, коли не були задіяні безпілотники Shahed-136/131, які російські війська часто використовували для подолання українських систем протиповітряної оборони», – йдеться у звіті.

В ISW зауважують, що російське джерело опублікувало 23 січня відеозапис, на якому нібито показано, як російська ракета випускає приманки, також подібні кадри з’явилися з російською Х-101 під час російського удару наприкінці грудня 2023 року.



Аналітики припускають, що під час цього масованого удару замість «шахедів» були використані хибні цілі, щоб експериментувати з їхньою ефективністю, а Shahed-136/131 зберегти для інших цілей.



«Українські сили, схоже, нещодавно адаптувалися до нових серій російських ударів, а російські сили, ймовірно, продовжують експериментувати з новими ударними комплексами з різними засобами прориву української ППО і змушують Україну розгортати системи протиповітряної оборони в певних місцях», – зазначається в звіті Інституту вивчення війни.

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ISW продовжує оцінювати, що Росія, ймовірно, намагається придбати більше балістичних ракет з-за кордону, в тому числі з Ірану і Північної Кореї, оскільки за певних обставин балістичні ракети можуть бути більш успішними для ураження українських цілей.

23 січня російські війська завдали масованої ракетної атаки по Україні. Зокрема, російські війська вдарили по житловому багатоповерховому будинку – зруйновані під’їзди. За останніми даними, вісім людей, зокрема одна дитина, загинули, 57 – поранені.

Також відомо про руйнування і постраждалих у Києві й області, у Павлограді на Дніпропетровщині.

В українському Генштабі уточнили, що Росія під час свого комбінованого ракетного удару по Україні 23 січня застосувала 44 засоби повітряного нападу, зокрема крилаті, балістичні, авіаційні й зенітні керовані ракети.

«За уточненою інформацією, усього зафіксовано 44 засоби повітряного нападу противника: чотири зенітні керовані ракети С-300/С-400, 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 8 ракет Х-22, 12 балістичних ракет «Іскандер-М», 5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-31. У результаті бойової роботи силами і засобами протиповітряної оборони знищено: 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 балістичних ракет «Іскандер-М», 2 керовані авіаційні ракети Х-59», – йдеться у вечірньому зведенні.

Попри наявність доказів, Москва стверджує, що ціллю російських ударів є лише військова інфраструктура України.