Міськрада Одеси повідомила, скільки будинків пошкодила російська атака дронами

Внаслідок атаки російських дронів вночі 25 січня пошкоджені квартири в двох районах Одеси, заявила міська рада.

У Хаджибейському районі пошкоджені два будинки – рада зафіксувала 29 вибитих вікон у 21 квартирі.

«В Приморському районі міста зафіксовано пошкодження освітнього закладу, 156 квартир (210 вікон) в 13 житлових будинках. В одному з будинків зруйновано десь 40% покрівлі», – йдеться в повідомленні.

За даними на сайті міськради, деякі квартири в Хаджибейському районі «вигоріли вщент». Також зруйноване складське приміщення меблевого підприємства.

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Міська адміністрація додає, що на місцях працюють комунальні служби та оперативні штаби.

Російська армія вчергова атакувала Одесу безпілотниками вночі проти 25 січня. За даними місцевої влади, постраждали шестеро людей.

Повітряні сили ЗСУ інформували, що вночі Росія атакувала Україну 14 безпілотниками, українські військові знищили 11 безпілотників Shahed-136/131 на Одещині та Миколаївщині.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.