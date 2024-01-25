ОВА: на Дніпропетровщині після влучання дрона є руйнування на одному з підприємств

На Криворіжжі після влучання дрона є руйнування на одному з підприємств, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«На Криворіжжя ворог спрямував БпЛА. Через влучання на одному з підприємств є руйнування. Там зайнялася будівля. Рятувальники пожежу приборкали. Мирівська громада, що на Нікопольщині, потрапила під артобстріл. Як і райцентр», – написав він у телеграмі.



Люди не постраждали.

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24 cічня сили повітряного командування «Схід» збили дві ракети над територією Дніпропетровської області. Повідомлялось, що уламки впали на одне з підприємств у Дніпрі, поранений 38-річний чоловік.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.