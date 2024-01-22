«Майже дві тисячі людей пройшли підготовку». Що таке «дрони на кухні» і хто їх складає?

Незалежно від віку та освіти, головне – бажання – десь так, за словами ініціаторів, можна охарактеризувати тих, хто долучається до проєкту «Народний дрон». Його раніше у мережі популяризував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Про усі нюанси цього проєкту, який по суті передбачає виробництво безпілотників українцями прямо на кухнях, Радіо Свобода поспілкувалося з Марією Берлінською – керівницею Центру підтримки аеророзвідки та засновницею Victory Drones.

– Ця ініціатива останні кілька днів дуже активно обговорюється, зокрема, в мережі. Не секрет, що і меми вона породила, і так далі. Тому хотілося б дізнатися більше, як це буде працювати і в чому, власне, основна мета цього «Народного дрону».

Ініціатива працює з жовтня. Майже дві тисячі людей пройшли підготовку

– Дивіться, це не буде працювати, це вже працює. Насправді ця ініціатива просто стала більш відома через те, що міністр цифровізації Михайло Федоров про це написав. Однак ініціатива працює з жовтня і вже два з половиною місяці. Майже дві тисячі людей пройшли підготовку. От сьогодні випуск четвертого набору. В кожному наборі завершує навчання 500-600 людей. І вже сотні дронів передано. Тому не можна сказати, як це буде працювати. Воно вже працює на практиці, воно дає результат. Дрони тестуються нашими військовими, інженерами, пілотами.

– Ті люди, які вже пройшли це навчання, про яких ви розповідаєте, про цей четвертий випуск. Хто вони були за професію. Тобто, це люди, які мають математичні спеціальності, чи є і ті, які на гуманітаріїв вчаться?

Насправді є всі. Починаючи від студентів, закінчуючи бізнесменами, починаючи від вчителів, закінчуючи людьми, які задіяні в аграрній сфері, в ІТ, в освіті, навіть у медицині

– Будь-хто. Насправді є всі. Починаючи від студентів, закінчуючи бізнесменами, починаючи від вчителів, закінчуючи людьми, які задіяні в аграрній сфері, в ІТ, в освіті, навіть у медицині. Ми маємо анкету, і люди за бажання можуть написати, які у них професії. Це сотні різних сфер професій, і не можна сказати, що це вдається комусь одному чи іншому.

Суспільна дискусія почалася через що? По-перше, був такий міф про те, що тепер держава пропонує виготовити мільйон дронів на кухню. Це міф, тому що не йшлося в пості Федорова про те, що це замінить промислове серійне виробництво. Звичайно, ні. Але це, скажімо так, така додаткова міра, можливість для людей навчатися за бажаннями передавати дрони. Це може абсолютно кожен. У світі є старшокласники, які складають ці дрони, вони не бойові. І українці просто вимушені вже використовувати їх як зброю. А також був міф про те, що не можна виготовляти, бо це кримінальна стаття. Це теж міф, тому що ви ж не виготовляєте вибухівку. Потім вже бійці на фронті прикріпляють туди вибухівку, сапери, які з цим працюють і так далі. Третій міф був, що це спроба замістити державну політику і серійне виробництво. Міф абсолютно, тому що волонтерський проєкт не може замістити державну політику і серійне виробництво.

Нам потрібно що – масштабні промислові виробництва

Нам потрібно що – масштабні промислові виробництва, вони в Україні поступово запускаються і працюють. Тому що потреба фронту перевищує попит в десятки разів за позицію.

Знову ж таки, був міф про те, що виготовляти такі FPV-дрони можуть якісь особливі люди, які прямо народжуються з цим і в пологових будинках на них ліплять бирку «FPV», тільки тоді вони можуть це робити. Це неправда, насправді це не rocket science, це можливо для всіх. Якщо людина сумлінна, старанна, мотивована, то в принципі можна за лічені тижні навчитися, особливо якщо є менторство, допомога досвідчених інженерів. Саме це ми забезпечуємо. Ми просто за руку, покроково проводимо людину і допомагаємо у всьому процесі. І повторюю, тільки перевірені, протестовані дрони їдуть на фронт. І що дуже важливо – що вже з другого, третього дрона в людей виходить все значно краще і краще. І важливо, що хтось з тих людей, які в нас пройшли навчання, зараз виготовляє третій, четвертий дрон на кухні, залучивши ресурс соцмереж, виставляють картки, допомога друзів, знайомих і так далі. Люди вже стають інфлуенсерами цієї теми технологічно.

– Якщо зараз зупинимось на цих чотирьох випусках, які вже відбулися, скільки дронів у їхніх межах, якщо це не засекречена звичайна інформація, було вже передано для українських військових?

– От дивіться, коли Федоров писав цей пост, було більше сотні. Станом на зараз у нас приїхали вже нові партії на перевірку. Є окреме місце, де окремо перевіряється військовими інженерами дуже важливим і дуже ретельним протоколом з навантаженнями, з антенами і так далі. Відбуваються обльоти. Станом на зараз вже приїхали, знову партії приїхали, ми будемо рахувати. Я думаю, що до кінця цього місяця ми вийдемо вже на 300-400 дронів сумарно. Плюс потрібно розуміти, що це дає ще який ефект. Навіть якщо прості люди будуть виготовляти по 300-400 дронів сумарно на місяць – це невеликі цифри насправді. Але мені вже написали десятки виробників, по троє виробників зовсім іншої сфери. Виробники, наприклад, агропродукції, меблевий бізнес написав зі Львова, з Тернопільщини, ресторанні бізнеси. Вони пишуть, що вміють робити бізнес. Ми думали, що дрони – це щось дуже складне, нереальне. Люди пройшли курс, зацікавилися. Зараз отримуючи ментерство інших бізнесів, які вже виготовляють FPV-дрони якийсь час, вони зараз перепрофільовують частину своїх бізнесів і теж починають складатися у цей напрямок. Я вважаю, що це дуже крутий ефект.

Навіть якщо зі всього курсу тільки пів відсотка, відсоток людей, 20-40 осіб, і кожен з них почне виготовляти – це вже для держави дасть десятки тисяч в перспективі

Тому що навіть якщо зі всього курсу тільки пів відсотка, відсоток людей, 20-40 осіб, і кожен з них почне виготовляти – це вже для держави дасть десятки тисяч в перспективі. Це раз. Друге, потрібно розуміти, що це не так складно. Повірте, молодий виробник, наш знайомий, ми зараз передаємо від нього дрони. 23 роки хлопець організував виробництво на кілька тисяч дронів і почав менше року тому. І таких прикладів багато. Це нова сфера. Не можна сказати, що в Україні було виробництво дронів до кінця 2022-го – початку 2023 року. І люди, які пів року, рік тому почали, зараз вони вже виготовляють тисячами, але ринок потребує сотні тисяч. Якщо Україна сумарно виготовляє 35, максимум 40 тисяч дронів, а ворог наш виготовляє в 5 разів більше дронів, не тільки FPV, а загалом різних систем, то потрібно розуміти, що ми щонайменше по FPV в кілька разів відстаємо. І потрібно розуміти, що потреба фронту, її можна плюс-мінус порахувати. Якщо у нас там тільки ми, в Victory Drones, в фонді Dignitas, фонд технологічної допомоги армії, ми навчаємо і забезпечуємо. І тільки ми підготували близько 2000 фахівців з FPV. До кінця цього місяця буде 2000. Давайте тепер рахувати, якщо кожен з цих фахівців використає всього по 5 дронів на день, тому що це працює як вистріл, то не так багато, як у «Мадяра». У нього багатші села. Він мені дзвонив і казав, що іноді по 15-20 використовують на день. І не так, як в підрозділах, де нічого немає, використовують один дрон на пару днів. Давайте беремо середнє число. 5 таких дронів, наприклад, використовують на день. Помножте 2000 фахівців на 5, це буде 10 тисяч на день. Місяць – скільки треба? 300 тисяч. А на рік скільки тоді треба? Більше 3 мільйонів. Це при чому за найбільш консервативними оцінками.

Насправді в Україні – не 2000 фахівців, тому що не тільки ми готуємо, ми тягнемо найбільший проєкт з підготовки по напрямку базових технологій. Але ж не тільки ми. Є колеги, які готують. І це ха найбільш консервативною оцінкою. Тепер порахуйте, що в Україні може бути 3,5 чи 4 тисячі фахівців. До цього треба ставитися як до розхідного матеріалу, який зберігає людям життя...

– Якщо вибудовувати ланцюжок з того часу, коли є анкета, яку заповнює людина, яка хоче взяти участь в проєкті «Народний дрон», до того часу, коли вже цей дрон відправляється на передову, як усе відбувається, звідки ці комплектуючі беруться, скільки часу проводиться навчання, якісь ще такі нюанси?

– Дуже просто. Людина реєструється на курс, ми проводимо перевірку для того, щоб не вчити ворога.

В той же час потрібно розуміти, що ми не даємо якісь суперзнання, яких немає в інтернеті. І, на жаль, коли мені проходять і кажуть, а чи немає у вас там серед тисяч людей, якийсь... Я навіть не знаю, чи ви це достаєте в ефір, на фронті ми це називали дуже таким нецензурним словом. Чи немає російських диверсантів, грубо кажучи. І ми відповідаємо, що дивіться, насправді, на жаль, ми бачимо, як росіяни вчаться. І, на жаль, у них все значно краще. І повірте, ми ще для себе багато беремо від них і вчимося, і це нормально, вчитися у ворога. Вони вчаться у нас, ми вчимося у них. Тому ніякої суперсекретної інформації ми не даємо.

FPV-дрон – це конструктор LEGO

Велика перевага – просто те, що наші інженери консультують. Можна подивитися і ролик на ютубі, але якщо ти нічого не можеш запитати, то тобі значно складніше. За рахунок того, що наші інженери прямо день в день консультують, пояснюють, розповідають, це дає свій ефект. Люди реєструються, перевіряються, після цього в них ввечері лекції. Вони ходять вчорами, слухають лекції, можуть ставити запитання, їх надають в закриту спільноту, де вони теж можуть ставити запитання, наставляти фотографію своєї пайки, як вони спаяли. Досвідчені інженери коментують, що треба краще, що вистачило, що не вистачило. FPV-дрон – це конструктор LEGO. Якщо його сумлінно зібрати, якісно зібрати, то все буде гаразд. Потім є лекції на теми антен, є лекції на теми ретрансляторів, є лекції на теми батарей і багато чого іншого.

Після цього дрони тестуються

Потім ті, які зібрали дрони, ми даємо повністю перелік комплектуючих. Людям не потрібно самостійно підшуковувати, є готові сети, що важливо взяти, така стандартна збірка, абсолютно стандартизована. І після цього по цій стандартній збірці людина рухається спільно з нашими інженерами. А після того, за бажанням, людина може надіслати свій дрон. Ми завжди попереджуємо, що не вважається непротестований дрон таким, що можна відправляти на фронт. Після цього дрони тестуються, перевіряються відповідними працівниками для того, щоб не було нічого зайвого, щоб не було якихось вибухів і так далі.

Ми співпрацюємо з владою, з тими службами, наприклад, з тими ж ДСНС, щоб не було нічого зайвого. І після цього, якщо все гаразд, то воно їде на фронт, робиться звітні фотографії, люди отримують фідбек від військових, коли отримують фідбек, що ваш дрон класний, ми на ньому працюємо. Це людей дуже надихає. Зрозуміло, що українцям приємно дивитися ці відео, цей мем «нравиться, як воно горить». Коли є такі відео, то це людей надихає робити більше дронів, далі вкладати в це ресурс... Це дасть серйозний бустер для галузі. І це, скажімо так, включить у питання технологій значно більше ресурсів...

Коли виїжджає російський танк, він може коштувати 2-3 мільйони доларів, але він виїжджає і може зруйнувати пів міста, пів кварталу. Відпрацьовуючи БК раз-по-раз. Ми бачили кадри Маріуполя, Бахмуту і інших наших міст. Наслідки – це сотні загиблих і поранених, виплати сім'ям загиблих, діти-сироти, протези, медицина, зруйновані бізнеси – це все наслідки. І наслідки від цього танка, який коштує пару мільйонів доларів, насправді на сотні мільйонів доларів. Якщо ми одним дроном або навіть п'ятьма дронами, які коштують 500-600 доларів або дешевше, або дорожче – неважливо, але в межах таких сум знищимо цей танк, то ми насправді працюємо з причиною. І я вважаю, що весь ресурс країни зараз має бути вкладений в причину з тим, щоби знищити саме цей танк. Інакше, якщо ми не будемо працювати з причинами, ми все життя будемо працювати з наслідками – з протезами, з виплатами, з переселенцями і так далі. Нам потрібно думати на кілька кроків наперед, як на шахівниці, і працювати, вкладати весь ресурс саме в те, щоб знищувати російську техніку.

– А з того, що знаєте ви, хто, можливо, був наймолодшим учасником проєкту «Народний дрон», а хто найстаршим?

– Я не знаю, чесно кажучи, по віку. Я не буду вас обманювати. Але знаю, що старшокласники теж включаються в процес. І знаю, що є у нас люди, нам на зумі видно, що люди старшого віку. Ну, знаєш таке, хтось на зумі включає камеру, і видно, що люди значно, десь глибоко на пенсії. Тобто абсолютно будь-якої професії, будь-якого віку, з будь-якого регіону, з будь-якої точки країни можуть включатися. Навіть українці підключаються, які багато років вже мешкають в Америці, наприклад. І теж цікавляться, вчаться складати і хочуть потім пересилати ці дрони в Україну.