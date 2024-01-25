Нічна атака дронами: в Одесі число постраждалих зросло, влада розповіла про наслідки влучань

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки дронами в Одесі зросла до 6 людей, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



Раніше було відомо про двох постраждалих.



Олег Кіпер розповів про влучання у частково заселену багатоповерхову новобудову в Хаджибейському районі Одеси, була пожежа – у результаті пошкоджено кілька квартир, одна людина отримала опіки.



За його даними, також ще один уражений дрон в падінні пробив дах двоповерхової житлової будівлі в Приморському районі міста, у цьому ж житловому кварталі впав ще один БПЛА – постраждали четверо людей.



Ще один ударний безпілотник впав біля багатоповерхівки у Приморському районі – без детонації, постраждалих немає.



Крім того, місцева влада повідомила, що російські війська поцілили у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси – спалахнула потужна пожежа.



«Чоловіка, що поруч проїжджав на велосипеді, ударною хвилею скинуло на землю, отримав поранення уламками різних предметів, що розліталися від вибуху. Надано медичну допомогу, лікується амбулаторно», – написав Кіпер у телеграмі.

За даними Сил оборони півдня, вночі російські війська двома хвилями атакували південні регіони Shahed-131/136, основний удар був зосереджений на Одесу.



«Між попередженнями про повітряну тривогу пауза склала до 15 хвилин. А бойова робота велась в умовах рясного заходу на удар одночасно кількох дронів. 11 дронів-камікадзе силам протиповітряної оборони вдалось збити: 10 на Одещині, 1 на Миколаївщині. Ворог застосовував вже випробувані тактичні хитрощі – заходив з акваторії моря на низьких висотах, вдавався до складних маневрувань», – йдеться у повідомленні.

Повітряні сили ЗСУ інформували, що вночі Росія атакувала Україну 14 безпілотниками, українські військові знищили 11 безпілотників Shahed-136/131 на Одещині та Миколаївщині.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.