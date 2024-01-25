Війська РФ вночі з С-300 вдарили по Дружківці – влада

Російські війська вночі завдали два удари ракетами С-300 по Дружківці на Донеччині, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Постраждалих немає.



«Зруйновано 3 приватні будинки, ще 10 пошкоджено, перебито лінію електропередач. На місці працюють комунальні служби та фахівці ДТЕК», – написав він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.