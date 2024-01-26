Удар по Яворівському полігону: СБУ заочно повідомили про підозру причетному до коригування

Служба безпеки України повідомила про ще одного фігуранта справи про російський удар по Яворівському полігону навесні 2022 року. Про це відомство заявило 26 січня.

Згідно з повідомленням, правоохоронці зібрали докази на жителя окупованого Криму, який допоміг російській Федеральній службі безпеки завербувати колишнього співробітника КДБ у Львові. Той у подальшому скоригував повітряну атаку російських військ по Яворівському полігону у березні 2022 року.

У СБУ стверджують: підозрюваний тривалий час жив у Львові, де за завданням російських спецслужб створював «осередки прокремлівської політсили». Її назву не розголошують.

«У 2013 році (підозрюваний – ред.) переїхав на територію Автономної Республіки, де залишився після захоплення українського півострова і почав сприяти загарбникам у війні проти нашої держави. Перебуваючи там, зловмисник публічно вихваляє режим Путіна та воєнні злочини загарбників проти цивільного населення України», – заявляє пресслужба.

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Чоловіку повідомили про підозру в пособництві державі-агресору та виправдовуванні російської агресії.

«Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території Криму, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України», – додає СБУ.

У червні 2022 року СБУ повідомила, що встановила учасника агентурної мережі Росії, який коригував вогонь по Яворівському полігону. Ним виявився колишній працівник КДБ. Йому повідомили про підозру за статтею «державна зрада» й обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Про обстріл Яворівського полігону військами РФ повідомляли кілька разів, востаннє – 25 червня 2022 року. Внаслідок удару в березні 2022-го, зокрема, дев’ять людей загинули, 57 зазнали поранень.