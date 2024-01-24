СБУ повідомила про підозру директору ракетної корпорації Росії Обносову

Служба безпеки України зібрала докази та повідомила про підозру генеральному директору російської корпорації «Тактичне ракетне озброєння» Борису Обносову – про це відомство заявило 24 січня.

За даними СБУ, Обносов входить до близького оточення президента Росії Володимира Путіна та очолює «найбільший підсанкційний холдинг Росії», що виробляє крилаті ракети та керовані авіабомби.

«Промислові обсяги відповідного озброєння регулярно надходять до військових з’єднань РФ для війни проти України. З початку повномасштабного вторгнення рф тільки крилатими ракетами Х-101 і Х-555 окупанти завдали понад 140 ударів по цивільній інфраструктурі та енергооб’єктах нашої держави», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, російські війська використовують вироблені на підконтрольних Обносову потужностях ⁠крилаті та протикорабельні ракети П-800 «Онікс», Х-22, Х-32 та Х-59, а також ⁠керовані авіаційні бомби серії КАБ-500 та КАБ-1500.

СБУ встановила, що посадовець отримав звання героя Росії за кілька місяців до 24 лютого 2022 року.

Йому повідомили про підозру в пособництві у веденні агресивної війни. Поміж іншого, СБУ повідомляє про слідчі дії щодо виявлення, блокування та подальшого стягнення в дохід України іноземних активів Обносова.

СБУ регулярно повідомляє про підозри громадянам Росії, в тому числі посадовцям, причетним до повномасштабної агресії проти України. Напередодні стало відомо про підозру блогерці Ельвіні Боровковій, яка закликала «добивати вцілілих» після ударів по Харкову.