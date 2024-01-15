СБУ заявила про затримання «вагнерівця», який готував удари РФ для знеструмлення Києва

Служба безпеки України заявляє про затримання бойовика із російського угруповання «Вагнер» – він готував удари РФ для знеструмлення Києва.



Як повідомляє пресслужба відомства, «вагнерівець» отримав завдання російської воєнної розвідки прибути з Білорусі до Рівненської області для коригування повітряних атак РФ по енергетичній інфраструктурі України



У СБУ стверджують, що про ці плани агресора українська спецслужба дізналася ще під час перебування диверсанта у Білорусі – відтоді поетапно задокументували його дії від перетину держкордону до прибуття на місце вчинення диверсії в Україні.



«Унаслідок цього зловмисника було затримано «на гарячому»: він намагався закріпити декілька GPS-трекерів на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію. За сигналами «маячків» окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб’єктах, у тому числі із застосуванням дронів-камікадзе», – йдеться у повідомленні.



За даними слідства, затриманим є громадянин Білорусі, який входить до агентурного апарату російського ГРУ, з 2014 до 2017 року він перебував у складі угруповань «Л/ДНР» і брав участь у бойових діях проти українських військових, а на початку повномасштабного вторгнення вступив до російської приватної військової компанії «Вагнер».



Згодом він повернувся до білорусі, де отримав завдання від свого куратора з воєнної розвідки рф щодо підготовки диверсій на прикордонній території України.



Слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 113 (диверсія);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Під час цьогорічного опалювального сезону енергетикам не доводиться застосовувати графіки відключень. Масованих атак по енергоінфраструктурі російські війська наразі не завдають.