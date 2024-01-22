Мін’юст подав позов про конфіскацію активів Богуслаєва

Уряд України хоче стягнути в дохід держави активи підсанкційного бізнесмена В’ячеслава Богуслаєва, колишнього директора заводу «Мотор Січ», а також Петра Кононенка, колишнього члена ради директорів «Мотор Січі».

Міністерство юстиції України повідомило 22 січня, що звернулося з відповідною позовною заявою до Вищого антикорупційного суду.

«Мін’юст просить стягнути у вищевказаних осіб, пов’язаних сталими бізнес-зв’язками, більше ніж 30 одиниць нерухомого майна (житлових/нежитлових приміщень, земельних ділянок), корпоративні права більш аніж 10 юридичних осіб, серед яких 100% частки у статутних капіталах ТДВ СК «МОТОР-ГАРАНТ», ТОВ «Вінницький авіаційний завод», ТОВ «Вертольоти МСБ», їхні частки в статутному капіталі ТОВ ФІРМА «ЖЕКОН», майнові права, зокрема на торгівельні марки й патенти на промислові зразки, чималу кількість вогнепальної зброї», – повідомила пресслужба Мін’юсту.

Читайте також: Анатомія зради. Таємні розмови президента «Мотор Січі» про армію Росії і бізнес з агресором (розслідування)

В’ячеслава Богуслаєва, ексдиректора стратегічно важливого підприємства «Мотор Січі», яке спеціалізується на виробництві авіаційної техніки, з жовтня 2022 року офіційно підозрюють у пособництві державі-агресору, колабораційній діяльності, а також сприянні діяльності терористичної організації. Згодом йому оголосили також підозру в «перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України й інших військових формувань».

Відповідно до офіційної версії слідства, Богуслаєв, поміж іншого, у квітні 2022 року блокував передачу гелікоптера Мі-2-МСБ-1 представникам Головного управління розвідки України і надавав своїм підлеглим вказівки сховати деталі й експлуатаційну документацію, без яких використовувати цей гелікоптер було б неможливо.

Навесні 2023 року проєкт Радіо Свобода «Схеми» опублікував фрагменти розмов Богуслаєва з бізнес-партнерами й підлеглими, а також документи, які свідчили про те, що українське стратегічне підприємство «Мотор Січ» роками підсилювало обороноздатність Росії шляхом постачання туди унікальних українських виробів – авіадвигунів для штурмової авіації та запчастин до них, в тому числі після лютого 2022 року.

У жовтні СБУ повідомила, що передала до суду справу експрезидента «Мотор Січі» й арештувала його активи на понад 12 мільярдів гривень.

Читайте також: «Плівки Богуслаєва-2»: як президент «Мотор Січі» блокував передачу гелікоптера для української армії