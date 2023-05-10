Богуслаєв попросив ОП обміняти його в Росію – «Схеми»

Експрезидент «Мотор Січі» В’ячеслав Богуслаєв попросив включити його в список на обмін з Росією. Про це йдеться у листі-заяві за його підписом на ім’я керівника Офісу президента Андрія Єрмака, який є у розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода). В Україні Богуслаєву інкримінують пособництво державі агресору, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації і, віднедавна, протидію ЗСУ. Нині він перебуває в СІЗО, всі обвинувачення відкидає.

«Прошу додати мене у список на обмін з Російською Федерацією», – пише Богуслаєв у заяві до Офісу президента, написаній російською мовою.

У документі стоїть його підпис з приміткою: «Богуслаєв, пенсіонер, інвалід 1 групи». В супровідному листі його адвоката вказана дата направлення заяви – 20 березня 2023 року.

Про те, які шанси у колишнього керівника стратегічного підприємства на обмін, «Схеми» запитали у Офісу президента та Головного управління розвідки Міноборони України.

«Україна і надалі буде застосовувати всі доступні інструменти для того, щоб повертати наших військовополонених та незаконно утримуваних цивільних осіб від держави-агресора. Але що стосується конкретних кейсів та прізвищ, ми можемо коментувати це лише за результатами», – повідомив у коментарі «Схемам» представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Раніше, відповідаючи на запитання журналістів «Настоящее время» (створений Радіо Свобода за участю «Голосу Америки») щодо можливого обміну Богуслаєва, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів, що не виключає цього.

Подоляк зазначив, що цей процес може бути подібним до обміну проросійського політика, кума Путіна Віктора Медведчука. У вересні 2022 року Медведчука обміняли на 200 українських полонених військових.

Можливість обміну Богуслаєва не виключив і голова Служби безпеки України Василь Малюк. За його словами, експрезидент «Мотор Січі» має дати всі необхідні покази, а вже потім «стане якісним обмінним фондом».

Лист-заяву Богуслаєва з проханням про обмін, журналісти «Схем» оприлюднили у новому розслідуванні, в якому опублікували невідомі раніше записи телефонних розмов на той момент президента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва, які свідчать про те, що у розпал повномасштабного вторгнення Росії він блокував передачу гелікоптера Мі-2 українським розвідникам. Зокрема, він віддавав вказівки розібрати борт на запчастини та приховати документи, які були необхідні для його експлуатації.

Богуслаєв нині перебуває у СІЗО у Києві, суд продовжив йому термін тримання під вартою до 27 травня 2023 року.

Корпорація «Мотор Січ» – стратегічно важливе українське підприємство, яке спеціалізується на виробництві авіаційної техніки. Після затримання Богуслаєва президент Зеленський заявив про перехід компанії під контроль держави.

На «Мотор Січі» призначили нового керівника та переобрали наглядову раду.

1 квітня Зеленський підписав указ про санкції проти понад 200 юридичних осіб і більше ніж 270 – фізичних. Зокрема, у списку опинилися колишній президент «Мотор Січі».

Раніше «Схем» також повідомляли, що Богуслаєв щонайменше з 2000-го року має російський паспорт, а з 2002-го року – нерухомість у Москві.