СБУ повідомила про підозру керівництву російської ЦВК через «вибори» на окупованих територіях

Служба безпеки України повідомила про підозру голові Центральної виборчої комісії Росії Еллі Памфіловій та двом її підлеглим – про це пресслужба відомства повідомила 20 грудня.

За повідомленням, Служба зафіксувала нові злочини голови російської ЦВК. Зокрема, вона організувала фальсифікацію «результатів» незаконних виборів на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей восени 2023 року.

«До протиправної діяльності вона залучила двох своїх підлеглих – кремлівського політтехнолога Павла Андреєва, якого у 2021 році призначили представником російської цвк, та його колегу Людмилу Маркіну. За вказівкою Памфілової вони брали участь у створенні окупаційних «тервиборчкомів» та штучній «легітимізації» фейкового плебісциту», – йдеться в заяві.

Для цього Андреєв та Маркіна голосували за створення підконтрольних Росії псевдовиборчих установ у захопленій частині України із залученням до місцевих колаборантів. Згодом вони «особисто засвідчували сфабриковані результати примусового «волевиявлення», додає СБУ.

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Також, за даними слідства, Андреєв створював видимість так званого «виборчого процесу» в окупованих районах України. Зокрема, він організовував зйомку сюжетів російських медіа, які імітували масовість учасників «голосування» та містили зрежисовані коментарі на підтримку кремлівських «кандидатів».

Російським посадовцям повідомили про підозру у веденні агресивної війни та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

При цьому в серпні 2023 року СБУ вже повідомила Памфіловій про підозру за підготовку фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях України.

У грудні минулого року Міністерство фінансів США застосувало санкції щодо членів Центральної виборчої комісії Російської Федерації, зокрема, її голови Елли Памфілової. Американське відомство зауважило, що у вересні 2022 року ЦВК Росії допомогла наглядати за фіктивними референдумами, проведеними в підконтрольних Росії районах України.