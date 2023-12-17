Розвідка Британії: Росії потрібні «правильні» результати на «виборах» в окупованих регіонах

Російська влада буде вдаватися до фальсифікацій незаконно призначених виборів президента РФ на окупованих нею українських територіях, щоб досягти «правильних» результатів, заявила розвідка Великої Британії.

Там нагадали, що 11 грудня Центральна виборча комісія Росії оголосила, що голосування на виборах президента в березні 2024 року пошириться на окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України.

«Як і у випадку з регіональними виборами, майже напевно голосування на президентських виборах у підконтрольних Росії регіонах не буде ані вільним, ані чесним. Російська влада майже напевно бачить досягнення «правильних» результатів у цих регіонах як пріоритет, оскільки хоче створити враження легітимності вторгнення Росії», – йдеться в повідомленні, поширеному Міністерством оборони Британії 17 грудня.

«Російська адміністрація майже напевно використовуватиме методи, що включатимуть суттєві фальсифікації виборів і залякування виборців, щоб забезпечити перемогу російського президента Володимира Путіна в згаданих регіонах зі значною перевагою», – додали в розвідці.

Російська Рада федерації на засіданні 7 грудня призначила дату президентських виборів у Росії на 17 березня 2024 року.

Наступного дня, 8 грудня, президент Росії Володимир Путін оголосив про намір взяти участь у запланованих на березень виборах. Ухвалені 2020 року поправки до російської конституції дозволяють йому висунутися на п’ятий термін.

Видання «Медуза», посилаючись на близькі до Кремля джерела, раніше у листопаді писало, що російський президент Володимир Путін уникатиме зосередження своєї президентської кампанії 2024 року на війні в Україні, а зосередиться на нібито стабільності Росії і критиці Заходу.