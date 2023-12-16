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РФ: Жога, Навка і Шаман у складі ініціативної групи висунули Путіна на президента

Один із очільників угруповання «ДНР» Артем Жога (л) вітається з російським лідером Володимиром Путіним у Кремлі 8 грудня 2023 року. Через Жогу того дня Путін заявив про намір брати участь у виборах
Один із очільників угруповання «ДНР» Артем Жога (л) вітається з російським лідером Володимиром Путіним у Кремлі 8 грудня 2023 року. Через Жогу того дня Путін заявив про намір брати участь у виборах

Ініціативна група виборців на зборах у Москві 16 грудня підтримала кандидатуру Володимира Путіна як самовисуванця на виборах президента Росії, рішення ухвалене одноголосно, повідомляють російські інформагенції.

До ініціативної групи з висування увійшли один із очільників угруповання «ДНР» на прізвище Жога, колишня українська фігуристка, уродженка Дніпра Тетяна Навка, яка є дружиною речника Кремля Дмитра Пєскова, шахіст із Криму Сергій Карякін, який у 2014 році підтримав окупацію півострова, співак Ярослав Дронов (сценічне імʼя «Шаман», відомий за піснею «Я русский») та інші популярні в Росії особи, включно з акторами, льотчиками, диригентами і політиками.

Тепер протокол засідання буде надісланий до російської ЦВК, і після реєстрації ініціативної групи прихильники Путіна зможуть офіційно розпочати збір підписів.

Путін іде на свій пʼятий президентський термін. Завдяки поправкам у Конституції, ухваленим у 2020 році, він має право перебувати при владі до 2036 року. Вибори президента Росії відбуватимуться впродовж трьох днів – з 15 до 17 березня 2024 року.

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