РФ: Жога, Навка і Шаман у складі ініціативної групи висунули Путіна на президента

Ініціативна група виборців на зборах у Москві 16 грудня підтримала кандидатуру Володимира Путіна як самовисуванця на виборах президента Росії, рішення ухвалене одноголосно, повідомляють російські інформагенції.

До ініціативної групи з висування увійшли один із очільників угруповання «ДНР» на прізвище Жога, колишня українська фігуристка, уродженка Дніпра Тетяна Навка, яка є дружиною речника Кремля Дмитра Пєскова, шахіст із Криму Сергій Карякін, який у 2014 році підтримав окупацію півострова, співак Ярослав Дронов (сценічне імʼя «Шаман», відомий за піснею «Я русский») та інші популярні в Росії особи, включно з акторами, льотчиками, диригентами і політиками.

Тепер протокол засідання буде надісланий до російської ЦВК, і після реєстрації ініціативної групи прихильники Путіна зможуть офіційно розпочати збір підписів.

Путін іде на свій пʼятий президентський термін. Завдяки поправкам у Конституції, ухваленим у 2020 році, він має право перебувати при владі до 2036 року. Вибори президента Росії відбуватимуться впродовж трьох днів – з 15 до 17 березня 2024 року.