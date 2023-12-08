СБУ повідомила про підозру соратнику Мотороли, очільнику «парламенту ДНР»

Служба безпеки України повідомила про підозру учаснику збройного угруповання «ДНР» – про це йдеться в повідомленні 8 грудня.

«Служба безпеки задокументувала нові злочини колаборанта Артема Жоги – очільника так званої «народної ради ДНР» у тимчасово захопленому Донецьку. Основним його завданням на цій «посаді» є поширення кремлівського режиму під виглядом роботи псевдопарламенту на тимчасово окупованій частині регіону», – йдеться в повідомленні Служби.

За даними правоохоронців, Жога також бере безпосередню участь у розподіленні коштів, виділених на угруповання окупаційною адміністрацією Росії.

Читайте також: СБУ: 15 років тюрми заочно отримали ще 52 депутати РФ, які «допомогли» Путіну розпочати повномасштабну війну

Чоловіку повідомили про підозру в колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору.

«Жога ще у 2014 році підтримав терористів на сході України та разом із сином вступив до угруповання «Спарта». Там він зблизився з терористом «Моторолою» та став його близьким другом і соратником. Після загибелі ватажка син Жоги очолив угруповання і воював проти України до весни 2022 року, коли його було знищено під Волновахою», – заявляє СБУ.

У травні Жога їздив до Москви, де отримав від президента Росії Володимира Путіна посмертну нагороду для свого сина. Він також, за заявою, був присутній у Кремлі під час підписання так званого «договору про вступ до складу Росії» тимчасово окупованих територій України. У 2023 році він взяв участь у незаконних виборах у окупованому Донецьку, за підсумками яких став «головою парламенту ДНР».

Читайте також: Слідком Росії заявив про загибель «депутата ЛНР» Попова. Його авто підірвали

Раніше, нагадує СБУ, його заочно засудили до 12 років тюрми за статтею про участь у терористичній організації та незаконних збройних формуваннях.

Як заявили офіційні інформаційні агенції Росії 8 грудня, Путін заявив про намір брати участь у запланованих на березень 2024 року виборах президента РФ саме в розмові з так званим «спікером парламенту» угруповання «ДНР» Артемом Жогою.