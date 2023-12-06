Слідком Росії заявив про загибель «депутата ЛНР» Попова. Його авто підірвали

У окупованому Луганську загинув член угруповання «ЛНР» Олег Попов – про це заявив Слідчий комітет Росії 6 грудня.

Як повідомили в російському відомстві, автомобіль Попова підірвався через «невстановлений пристрій».

Раніше представник окупованих регіонів України в Громадській палаті Росії Володимир Рогов написав у своєму телеграм-каналі, що Попов був поранений. Втім, згодом екстрені служби окупованого Луганська також повідомили, що від отриманих поранень він загинув.

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Раніше на Олега Попова вже здійснювалися замахи. У вересні 2022 року було оголошено про його смерть внаслідок вбивства на замовлення. Але в лютому цього року Попов знову розпочав виконання службових обов’язків. ЗМІ тоді назвали повідомлення про його смерть частиною «оперативної гри» спецслужб для розкриття інших можливих замахів.

У так званій «Народній раді ЛНР» Попов очолював «комітет з питань державної безпеки та оборони, роботи правоохоронних органів та судової системи, законності, захисту прав та свобод людини та громадянина».