«Ґрати»: адвокат Буткевича дізнався, що його утримують в колонії на окупованій Луганщині

Український правозахисник та військовий Максим Буткевич зараз утримується в колонії у окупованому Красному Лучі Луганської області – про це повідомило видання «Ґрати» з посиланням на адвоката Леоніда Соловйова.

За його словами, він отримав відповідь про це від російської Федеральної служби виконання покарань на запит про місце перебування Буткевича.

У листопаді стало відомо, що родичі та адвокати Максима Буткевича з серпня не можуть отримати інформацію про його стан і місце перебування у російському полоні. Листи і посилки йому надсилали до слідчого ізолятора в окупованому Луганську, але вони поверталися назад.

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У березні цього року підконтрольний Росії суд на території окупованої Луганської області засудив Буткевича, а також ще двох громадян України: Віктора Похозея і Владислава Шеля. Буткевич отримав 13 років колонії, Похозей – 8,5 років, Шель – 18,5 років колонії.

Як заявив Слідчий комітет Росії, усі троє українських громадян визнані винними «у жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів». Буткевичу також інкримінували «замах на вбивство двох осіб і умисне пошкодження чужого майна», а Шелю – «замах на вбивство за мотивами ідеологічної та національної ненависті».

Міністерство закордонних справ України тоді засудило і назвало «незаконним і нікчемним» це рішення.